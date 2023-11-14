Аршавин: даже за миллион не пойду в Медиалигу, для меня это не про футбол

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о своём отношении к Медиалиге.

«В Медиалигу не пойду даже за миллион. Меня бесит ваша банда-сообщество. Для меня это не про футбол. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось. Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу», — цитирует Аршавина Telegram-канал «Крысева».

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» (с 2009 по 2013 год), «Зенит» и «Кайрат». За сборную России Аршавин провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Футболист принял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее Аршавин рассказал о поездке в столицу Великобритании.