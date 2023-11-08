Аршавин — о Лондоне: хотелось бы сказать про «загнивающий Запад», но это не так

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о поездке в столицу Великобритании.

«Меня многие спрашивали: «Как Лондон?» Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас», — цитирует Аршавина «СЭ».

Напомним, что российский игрок выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год. В настоящий момент экс-футболист занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».

Ранее Аршавин заявил, что Александр Головин и Арсен Захарян смогли бы заиграть в АПЛ.