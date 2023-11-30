Махачев нанесёт символический удар перед матчем сборных Первой лиги и Медиалиги
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Боец нанесёт символический удар перед стартовым свистком. Игра пройдёт 1 декабря в Махачкале на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20:00 мск.
7 ноября стало известно, что Ислам возглавил рейтинг UFC P4P.
Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.