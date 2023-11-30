RT в Telegram
Подпишись

Махачев нанесёт символический удар перед матчем сборных Первой лиги и Медиалиги

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев примет участие в открытии матча между сборными Первой лиги и Медиалиги.
Махачев нанесёт символический удар перед матчем сборных Первой лиги и Медиалиги
  • Gettyimages.ru

Боец нанесёт символический удар перед стартовым свистком. Игра пройдёт 1 декабря в Махачкале на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20:00 мск.

7 ноября стало известно, что Ислам возглавил рейтинг UFC P4P. 

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить