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Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году

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Российский чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда планирует провести свой следующий поединок.
Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Примерно планирую подраться до Рамадана. Уже сообщил UFC, что я готов драться до Рамадана. Хотел бы успеть провести три поединка в 2024 году. Буду тренироваться по мере возможностей, постоянно держать себя в форме и ждать звонка от руководства», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P. 

Ранее Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC.

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