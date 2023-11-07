Махачев поблагодарил Всевышнего после того, как возглавил рейтинг UFC P4P

Российский чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Хвала Всевышнему за всё, что у нас есть», — написал Махачев в соцсетях.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P.

С первой на вторую строчку сместился американский боец Джон Джонс, который получил травму и не сможет провести поединок с соотечественником Стипе Миочичем на UFC 295. Тройку замкнул австралиец Александер Волкановски.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Хабиб Нурмагодедов поздравил Махачева с первым местом в рейтинге P4P от UFC.