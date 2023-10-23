В лучших традициях Лиги чемпионов: финал футбольной Медиалиги завершился драмой на глазах у 20 тысяч зрителей

«Титан» обыграл Broke Boys в серии буллиталити в финале футбольной Медиалиги. За две минуты до конца основного времени Илья Давыдов вывел команду журналиста Дмитрия Егорова вперёд. За несколько мгновений до финального свистка Алишер Рахимов мог завершить противостояние, просто выбив мяч в аут. Вместо этого он пробил по воротам, позволив сопернику провести последнюю атаку и сравнять счёт после розыгрыша углового. Третье место занял «Эгриси» Василия Уткина, взявший верх в «лотерее» над Fight Nights после осечки Романа Павлюченко. А главные фавориты — «Амкал», 2Drots и «Чисто Питер» — сенсационно завершили выступление на ранних стадиях плей-офф.

Удивительная развязка в финале

Медиалига вызывает у болельщиков противоречивые эмоции. Одни любят её больше профессиональных соревнований за искренность и открытость. Другие критикуют и считают, что она давно не оправдывает своё название, ведь составы команд состоят почти целиком из футболистов, поигравших на самом высоком уровне.

Однако главное, что турнир не оставляет равнодушными никого. Плей-офф же завершившегося розыгрыша и вовсе получился самым ярким в истории. А решающий матч с участием Broke Boys и «Титана» стал своеобразной вишенкой на торте и по своей драматургии напомнил великий финал Лиги чемпионов 1999-го, в котором «Манчестер Юнайтед» вырвал волевую победу над «Баварией».

При этом, если вынести за скобки концовку, встреча была не самой богатой на события. Соперники действовали предельно аккуратно, понимая, что любая ошибка грозит оказаться судьбоносной, старательно оборонялись и создали минимум моментов. Развязка наступила за две минуты до конца основного времени, когда собравшиеся на трибунах «Волгоград Арены» 20 тыс. зрителей уже готовились к серии буллиталити (смесь футбольных пенальти и хоккейных буллитов).

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Broke Boys заработал угловой, после подачи которого никем не прикрытый капитан Илья Давыдов отправил мяч в дальний угол. На поле тут же началось форменное безумие. Со скамейки запасных на газон выбежали все представители «броуков», в том числе два президента — известный спортивный журналист Дмитрий Егоров и Артём Кузьмин. Казалось, их клуб совсем скоро поднимет трофей над головой, так как до финального свистка оставались считаные мгновения.

Однако у «Титана» имелись в запасе 127 секунд, и подопечные Шамиля Курбанова понеслись вперёд. Но оппоненты спокойно защищались и не позволяли наносить удары. Более того, когда время уже истекло, они совершили перехват и организовали контрвыпад. Согласно регламенту, если бы подхвативший мяч Алишер Рахимов просто вынес его за боковую, противостояние сразу бы завершилось. Об этом умолял с бровки наставник Игорь Звездин, чей крик «Аут! Аут!» стал мемом медиафутбола. Об этом же просили и партнёры. Но молодой спортсмен вместо того, чтобы спокойно завершить игру, попытался забить и нанёс выстрел с 20 метров прямо в руки вратарю.

У соперников появился шанс на последнюю атаку, и они ей воспользовались, заработав угловой. Далее произошло маленькое футбольное чудо. После подачи стандарта мяч удачно отскочил на ногу Никите Кашаеву и он внешней стороной стопы с левой отправил его в дальний угол. А небольшой рикошет сделал удар неберущимся для бывшего голкипера «Динамо» Ивана Зирикова.

Таким образом, «броуки» фактически сами отдали кубок сопернику. Команды ждала серия буллиталити, но они подошли к ней уничтоженными морально. Вышедший на замену специально под «лотерею» Александр Шепляков парировал первый же удар с точки. Чуть позднее счёт сравнялся, ведь Сергей Шустиков, много лет отыгравший за «Торпедо», угодил в перекладину. Но в решающий момент фортуна всё же улыбнулась «Титану». Перед заключительными попытками жребий определил, что футболистам предстоит исполнить буллиты. И если Сергей Харламов со своей задачей справился, то Эдуард Саргсян не сумел перехитрить Шеплякова.

Восемь серий буллиталити и дебют Медведева в 68 лет

Весь плей-офф четвёртого розыгрыша Медиалиги получился захватывающим. Достаточно того факта, что сразу восемь матчей завершилось буллиталити, если учитывать стыковые встречи за выход в четвертьфинал между коллективами, занявшими вторые-третьи места на групповых этапах. Для сравнения на ЧМ-2022 в Катаре зрители становились свидетелями «лотереи» всего пять раз, хотя сыграно там было на четыре матча больше.

Причём каждая встреча была исполнена удивительного драматизма. Сенсацией оказался вылет в стыках «Чисто Питера». Петербуржцы дебютировали в турнире и ставили перед собой максимальные задачи. Да и их ростеру мог позавидовать любой конкурент: Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Александр Анюков, Максим Канунников, Владимир Дядюн. С такими исполнителями коллектив обязан был выступить лучше, однако не удержал победу над Fight Nights в основное время и в серии буллиталити уступил. Причём решающий промах допустил как раз Тимощук.

Нельзя не отметить и другое важное событие. В матче с ФК «10» в их составе дебютировал председатель правления «Зенита» Александр Медведев. В возрасте 68 лет он стал самым возрастным футболистом в истории Медиалиги. Менеджер провёл на поле около пяти минут чистого времени и даже совершил несколько касаний. В тот же день свой шанс получил известный комик Азамат Мусагалиев, числящийся спортивным директором «Десятки».

Днём позже последняя, считавшаяся одним из главных фаворитов, уступила «Титану», а «Народная команда» выбила крепкий «Сахалинец».

В полуфинале же нервы поклонникам потрепали «броуки». В противостоянии с «Эгриси» они создали огромное количество моментов, но реализовали только один из них. Однако за одну минуту и 15 секунд до конца основного времени коллектив Василия Уткина заработал пенальти и спасся. Впрочем, в серии буллиталити сильнее всё же оказался Broke Boys.

Завершая тему «лотереи», главным мастером Медиалиги по данной части можно смело назвать уже упомянутого Шеплякова, ведь в нынешнем плей-офф он выиграл три серии. Только в полуфинале «Титан» одолел Fight Nights в основное время. Высокого голкипера с длинными руками сложно пробить как с точки, так и в буллитах.

Звёздным же часом для него, если не брать в расчёт решающий матч, стал четвертьфинал. Голкипер не только отразил четыре чужие попытки, но и самостоятельно реализовал решающий буллит и проложил партнёрам путь в следующий раунд. Любопытно, что Александр, несмотря на свои достижения, не является «первым номером» действующего чемпиона и выходит на замены исключительно под серии.

Вылет «Амкала» и осечка 2DROTS

В целом четвертьфинальная серия получилась одной из самых ярких в истории Медиалиги. Причиной тому стали сенсационные поражения столпов турнира «Амкала» и 2DROTS. Именно с них и начинался медиафутбол в стране, хотя первые пропустили дебютный розыгрыш соревнования. И их ранний вылет шокировал болельщиков.

Осечка «Амкала» в противостоянии с Fight Nights удивила меньше, поскольку гранд угодил в кризис. Он давно не выигрывал турниров и ни разу не добирался до решающего противостояния Медиалиги. Нынешний сезон коллектив также провёл блёкло. А в матче с предельно мотивированными оппонентами некогда одна из самых популярных команд не продемонстрировала ничего и абсолютно заслуженно пропустила два безответных мяча.

А вот неудача «дротов» шокировала, поскольку они постоянно оправдывают свой статус. Во всех предыдущих розыгрышах соревнования они добирались до финала и дважды поднимали над головой трофей. К тому же в нынешнем сезоне Кубка России подопечные Дмитрия Кузнецова выбили из борьбы три профессиональных коллектива.

Однако во встрече с «Эгриси» фаворитам под проливным дождём откровенно не сопутствовало везение. Они упустили массу шансов, а на последнем рубеже чудеса творил Алексей Клюкин. Он же стал главным героем буллиталити, не позволив реализовать буллит Гаучо и отразив выстрел Гудая с точки.

Слёзы Уткина и характер Fight Nights

Вкупе с неожиданными провалами грандов нельзя не отметить и взлёт дружин, от которых этого не ожидали. В первую очередь речь об «Эгриси». Коллектив Василия Уткина, хотя и участвовал в Медиалиге с дебютного сезона, до того ни разу даже не пробивался в плей-офф, став объектом для многочисленных шуток со стороны критиков. Перед началом нового розыгрыша известный в прошлом комментатор сделал громкое заявление.

«Время поставить задачу. С одной стороны, она не меняется годы. Задача «Эгриси» — победа в ближайшем матче. Но мы вступаем в большой турнир. Самый большой из любительских. Парни, эгрисианцы, я сыграю с вами на команду. Да даже и не с вами: мы в этом споре на одной стороне. Ну, я так думаю. Итак, условие: если мы не выходим в плей-офф МФЛ — я ухожу», — пообещал руководитель.

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И надо же такому случиться, что «Эгриси» именно в этот непростой момент удалось собраться и выдать максимум. Необходимо отметить и работу нового наставника Ильи Лисицына, выжавшего максимум из далеко не самых звёздных подопечных, ведь, в отличие от конкурентов, в ростере команды нет исполнителей с богатым футбольным прошлым.

Это не помешало ей сначала в стыках пройти «Уралец», а затем и выбить 2Drots. После решающего сейва Клюкина камера выхватила лицо сидящего на скамейке Уткина, который не сдержал слёз и не верил своему счастью. К сожалению, на полуфинал в Калининград президент полететь не сумел. Но и без него футболисты спаслись на последних минутах противостояния с Broke Boys и едва не пробились в финал.

Ну а заслуженной наградой для «Эгриси» стали бронзовые медали. В матче за третью позицию они также в буллиталити оказались сильнее Fight Nights.

Необходимо отметить и выступление клуба, созданного руководителем Fight Nights Global Камилом Гаджиевым. При этом он не только управляет всеми процессами, но и сам появляется на поле. А главной звездой является бронзовый призёр Евро-2008 Роман Павлюченко, забивший в завершившемся розыгрыше Медиалиги четыре мяча. В том числе он реализовал пенальти во встрече за бронзовые награды. C другой стороны, он же загубил судьбоносный буллит в «лотерее», даже не попав в створ.

Fight Nights также заслужил звание грозы фаворитов, ведь сенсационно выбил из борьбы не только «Амкал», но и «Чисто Питер». И только в полуфинале не удалось совладать с будущим чемпионом.

А после финального свистка матча с «Эгриси» состоялось примирение Гаджиева и Уткина. Функционер, в прошлом году признавшийся, что дал пощёчину бывшему журналисту за отказ пожать ему руку, тепло поздравил коллегу и пожелал удачи.