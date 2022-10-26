«Сценарий для какого-нибудь фильма»: как звезда «Амкала» подписал контракт с болгарским «Ботевом»

Один из лидеров «Амкала» Михаил Прокопьев подписал трёхлетний контракт с «Ботевом». Футболист и блогер обратил на себя внимание болгарского клуба успешной игрой в Кубке России, где отдал три голевые передачи. Комментируя переезд в Болгарию, он подчеркнул, что отправился туда не ради денег. При этом в прошлом году молодой человек фактически вынужден был завершить карьеру, поскольку тренер остался недоволен увлечением подопечного социальными сетями и съёмками роликов для TikTok, где его аккаунт насчитывает 1,7 млн подписчиков.

Феерия в Кубке России и предложение от «Ботева»

Выступление «Амкала» смело можно назвать главным откровением первых раундов Кубка России. Любительская команда, представляющая Медиалигу, выбила из борьбы сразу два профессиональных коллектива, «Зоркий» и «Тверь», и лишь в серии пенальти уступила «Звезде», а попутно серьёзно увеличила и без того немалую армию болельщиков.

Однако и после вылета из турнира её продолжают обсуждать. На этот раз причиной послужил переход одного из лидеров клуба Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев». Интерес к 20-летнему полузащитнику не удивил, ведь он стал одним из тех исполнителей «Амкала», которые наиболее ярко проявили себя в Кубке. Молодой блогер, чей аккаунт в TikTok насчитывает 1,7 млн подписчиков, вёл игру москвичей в атаке и отдал по голевому пасу в каждой встрече. Особенно запомнилась его результативная передача со своей половины поля на Алексея Гасилина в противостоянии с «Зорким».

После такого перформанса воспитанником «Зенита» заинтересовались в «Ботеве» и в конце сентября пригласили на просмотр. Крест на поездке едва не поставила травма, полученная в игре со «Звездой», но, к счастью, она оказалась несерьёзной. А Михаил настолько ярко проявил себя на тренировках, что спустя месяц подписал первый в жизни профессиональный контракт — сразу на три года.

«Не думал о возвращении, но так всё сложилось: приглашение медиакоманд в Кубок России, я набрал форму именно к этому моменту, не зная, что мы будем там играть, ну а дальше уже история. Люблю всех», — поделился эмоциями россиянин в своём Telegram-канале.

В «Ботеве» также не скрывали удовлетворения от подписания соглашения. По словам медиадиректора клуба Сергея Расулова, спортивный блок остался доволен действиями новичка. Дебютировать же в составе пловдивцев он сможет после начала зимнего трансферного окна. В свою очередь, советник президента «Ботева» Тимур Дагуев признался, что был впечатлён игрой хавбека в матчах Кубка России, и дал ему соответствующие рекомендации.

«Понравилось то, что увидел, и начал собирать больше информации. Пригласили после просмотра видео. Верю, что он способен вырасти в хорошего, качественного футболиста, — приводит слова Дагуева Eurostavka.ru.

Недоверие в академии «Зенита» и уход из «Строгино» из-за TikTok

История Прокопьева по-настоящему уникальна и удивительна, ведь в прошлом году он фактически завершил профессиональную карьеру, хотя в детстве подавал большие надежды. Неслучайно уроженец небольшого городка Кириши в Ленинградской области с населением 50 тыс. жителей в 13 лет перебрался в Санкт-Петербург и пополнил состав команды «Алмаз-Антей».

А в 2018-м его вовсе взяли в академию «Зенита». Казалось, техничный мальчик с отличным видением поля сумеет проявить себя в главном коллективе города. Однако тренеры не сильно рассчитывали на него, и в 2020-м он перебрался в «Строгино».

«Я год отсидел на банке. Это мне дало важное понимание: надо выбирать место, где играешь и прогрессируешь. Из «Зенита» перешёл в «Строгино», специально под Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ). Там был капитаном, мы даже сыграли вничью с «Зенитом». Но нас закрыли из-за коронавируса», — вспоминал атлет в интервью Sports.ru.

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Именно в период пандемии COVID-19 у Прокопьева появилось хобби, которое круто поменяло всю его жизнь. Весной 2020-го он, как и другие россияне, вынужден был сидеть дома на карантине. В отсутствие тренировок Михаил от скуки решил начать снимать видео в TikTok.

Первый аккаунт администрация удалила, когда он не набрал ещё и тысячи подписчиков. Но Михаил не сдался и создал второй. Вскоре один из его роликов выстрелил и набрал почти миллион лайков. На нём молодой человек пытается попасть шариком для настольного тенниса в катушку скотча, потом чеканит мяч и, выполняя сальто, падает на пол.

С тех пор популярность блогера только увеличивалась. Он публиковал новые забавные видео, а аудитория росла не по дням, а по часам. Едва ли тогда он мог предположить, что его активность в социальных сетях станет причиной ухода из «Строгино».

Как вспоминал футболист, главный тренер остался недоволен увлечением подопечного и поставил перед ним жёсткий выбор: либо TikTok, либо игра в команде.

«Мы поехали на сборы, там я был в топ-3 команды среди молодёжи и старших. Но после возвращения нас собрали, и тренер Смирнов сказал: «Вы не подходите». А мне делали замечания из-за TikTok во время сборов (у меня уже было больше миллиона подписчиков) и потом поставили в такие рамки», — рассказывал полузащитник.

Принимать условия наставника он отказался и в 18 лет был лишён мечты, к которой шёл всё детство и юность. Сложно сказать, как бы на его месте повёл себя другой человек, но Прокопьев пытался не унывать. А настоящим спасением для него стал медиафутбол.

Михаил пополнил цвета «На Спорте» и оказался для команды находкой, ведь сочетал в себе медийность и высокий уровень игры. Парень был ярок как на поле, так и за его пределами. Он мог забить «Амкалу», а затем станцевать брейкданс, передав привет принципиальному оппоненту. Затем он перешёл в 2Drots, а осенью 2021-го пополнил состав «Амкала», где быстро стал одной из главных звёзд.

О профессиональном футболе хавбек в этот период жизни не думал. У блогера-миллионника появились другие интересы и цели, и он даже с непониманием отзывался о людях, играющих в ФНЛ-2 за скромные зарплаты.

«Мне их не жалко. Я же ушёл, поскольку меня что-то не устраивало. Это выбор каждого: оставаться или нет. В «Строгино» больше выживал, чем тренировался и играл. Мама давала 1 тыс. рублей в неделю, я тратил по 500 (2 тыс. за месяц). Мне кажется, если в команде Второй лиги игроки получают 30 тыс. рублей, то всех всё устраивает», — недоумевал юноша.

Исполнение мечты и шанс засветиться в Европе

Но судьба подарила ему второй шанс в виде Кубка России, которым он воспользовался на все сто. Прокопьев признался, что к нему проявлял интерес выступающий в ФНЛ «Волгарь», но предложение из Болгарии перевесило. Несмотря на все свои прежние заявления, Михаил был по-настоящему счастлив.

«Большая ли будет зарплата? Для меня есть футбольная зарплата, когда игрок получает очень много. Так вот в моём случае она совсем не футбольная», — признался Прокопьев.

А наиболее яркую оценку переходу полузащитника дал создатель «Амкала» Герман Попков. По его мнению, это лишь начало большого пути.

«Для меня это значит, что на глазах миллионов людей мы смогли показать путь мечты. Фактически сценарий для какого-нибудь фильма. Путь от подписчика, который следит за комьюнити, до активного участника медиафутбола. От подростка с обидой, что ему не дали пас, до мужчины, который в Кубке России играл с капитанской повязкой и вёл всех за собой. Я вас уверяю, история Прокопа вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол!». Ведь это реальность! И всё это произошло не за один день. Это упорная работа», — приводит слова Попкова «Чемпионат».

Более того, вариант с пловдивцами для Прокопьева можно назвать идеальным вариантом для запуска карьеры. С одной стороны, блогер отправился в крепкий европейский чемпионат, где будет на виду у скаутов из всех ведущих первенств континента. С другой — у него не должно возникнуть проблем с адаптацией.

Во-первых, Болгария максимально близка к России по менталитету, укладу жизни и языку. Во-вторых, владельцем клуба является отечественный предприниматель Антон Зингаревич. А пост исполнительного директора занимает известный российский агент Герман Чистяков.

Периодически команда добивается результата во внутренних турнирах. Так, за последние восемь лет она трижды добралась до финала Кубка страны и один раз завоевала трофей, что позволило выступить в Лиге Европы. В национальном первенстве выше четвёртого места пока подняться не удавалось, а последние два сезона «Ботев» вовсе завершил на десятом. В текущем розыгрыше чемпионата он располагается на аналогичной позиции.