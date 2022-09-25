В болгарском «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» Прокопьев пройдёт просмотр в клубе
- Gettyimages.ru
«Прокопьев — на просмотре в «Ботеве». Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», — приводит слова Расулова «Чемпионат».
В трёх матчах за медиаклуб «Амкал» в Кубке России Прокопьев отметился тремя результативными передачами.
Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал, что смотрел некоторые матчи клубов из Медиалиги.