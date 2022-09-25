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В болгарском «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» Прокопьев пройдёт просмотр в клубе

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Медиадиректор болгарского «Ботева» Сергей Расулов рассказал, что клуб взял на просмотр хавбека медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева.
В болгарском «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» Прокопьев пройдёт просмотр в клубе
  • Gettyimages.ru

«Прокопьев — на просмотре в «Ботеве». Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», — приводит слова Расулова «Чемпионат».

В трёх матчах за медиаклуб «Амкал» в Кубке России Прокопьев отметился тремя результативными передачами.

Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал, что смотрел некоторые матчи клубов из Медиалиги.

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