В болгарском «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» Прокопьев пройдёт просмотр в клубе

Медиадиректор болгарского «Ботева» Сергей Расулов рассказал, что клуб взял на просмотр хавбека медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева.

«Прокопьев — на просмотре в «Ботеве». Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», — приводит слова Расулова «Чемпионат».

В трёх матчах за медиаклуб «Амкал» в Кубке России Прокопьев отметился тремя результативными передачами.

Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал, что смотрел некоторые матчи клубов из Медиалиги.