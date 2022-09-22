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Сафонов признался, что не хочет играть с командами из Медиалиги

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Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал, что смотрел некоторые матчи клубов из Медиалиги.
Сафонов признался, что не хочет играть с командами из Медиалиги
  • РИА Новости

«Интересно ли мне было сыграть с блогерами? Нет. Я смотрел за кубковыми матчами медийных команд: «Амкал», 2DROTS. Да, это интересно, но сказать, что я хочу с ними сыграть — нет», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Напомним, что Сафонов займёт место в воротах в товарищеском матче с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб отправятся в столицу Бишкека.

Ранее сообщалось, что Валерий Кечинов был удивлён отсутствием голкипера «Спартака» Александра Селихова в сборной России.

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