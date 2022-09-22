Кечинов удивлён отсутствием голкипера «Спартака» Селихова в сборной России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выбор вратарей на сентябрьский сбор национальной команда России.

«Кто сейчас первый номер в сборной? На мой взгляд, Сафонов, но удивлён, что Селихова не вызвали. Александр — хороший вратарь, нормально играет. Не думаю, что он слабее Кержакова, Шунина или Ломаева», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Он также предположил, что Карпин что-то знает, раз на матч с Киргизией поедут все четыре вратаря: Шунин, Ломаев, Сафонов и Кержаков.

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало в 17:00 мск.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили дал совет голкиперу красно-белых Александру Селихову.