Кавазашвили посоветовал Селихову не гадать во время пенальти

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили дал совет голкиперу красно-белых Александру Селихову.

«Я бы хотел отметить Селихова, который очень уверенно стоит в воротах. Конечно, вчера не было пенальти, но хочу обратиться к нему и пожелать вот что: не надо гадать во время пенальти! Нужно держать стойку, стоять на месте, потому что пенальти очень многие соперники бьют с мандража», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Он также отметил, что вратарь, который на тренировках не угадывает, а реагирует на мяч, в большинстве своём отбивает удары. По его словам, не надо заранее садиться влево или вправо, потому что мяч попадает перед носом, между ног или над головой.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за «Спартак» девять матчей, в которых пропустил 12 мячей, в трёх матчах оставил ворота нетронутыми.

Ранее Кавазашвили прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.