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КДК дисквалифицировал футболистов «Амкала» на матчи Кубка России

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по инцидентам на матче Кубка страны между любительской командой «Амкал» и петербургской «Звездой».
КДК дисквалифицировал футболистов «Амкала» на матчи Кубка России
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull / EyeEm

«Игроков столичного клуба Сергея Кирякова и Антона Карпова наказали дисквалификациями. Санкции применены за оскорбительное поведение в адрес первого ассистента и ненормативную лексику», — цитирует Артура Григорьянца РИА Новости.

Уточняется, что Киряков дисквалифицирован на две игры, Карпов — на три.

«Амкал» проиграл в серии пенальти «Звезде» в матче 1/64 финала Кубка России.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев обратился к командам Медиалиги.



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