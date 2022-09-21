КДК дисквалифицировал футболистов «Амкала» на матчи Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по инцидентам на матче Кубка страны между любительской командой «Амкал» и петербургской «Звездой».

«Игроков столичного клуба Сергея Кирякова и Антона Карпова наказали дисквалификациями. Санкции применены за оскорбительное поведение в адрес первого ассистента и ненормативную лексику», — цитирует Артура Григорьянца РИА Новости.

Уточняется, что Киряков дисквалифицирован на две игры, Карпов — на три.

«Амкал» проиграл в серии пенальти «Звезде» в матче 1/64 финала Кубка России.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев обратился к командам Медиалиги.





