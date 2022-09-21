КДК дисквалифицировал футболистов «Амкала» на матчи Кубка России
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«Игроков столичного клуба Сергея Кирякова и Антона Карпова наказали дисквалификациями. Санкции применены за оскорбительное поведение в адрес первого ассистента и ненормативную лексику», — цитирует Артура Григорьянца РИА Новости.
Уточняется, что Киряков дисквалифицирован на две игры, Карпов — на три.
«Амкал» проиграл в серии пенальти «Звезде» в матче 1/64 финала Кубка России.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев обратился к командам Медиалиги.