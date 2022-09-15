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Алаев поблагодарил клубы Медиалиги за участие в Кубке России

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев обратился к командам Медиалиги.
Алаев поблагодарил клубы Медиалиги за участие в Кубке России
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить команды 2Drots и «Амкал» за выступление в Кубке России. Парни, это не поражение, а большая победа для всех. Победа для Кубка, начальные стадии которого впервые транслировали по федеральному каналу», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Он также заявил, что выступление команд из медиафутбола — повод проанализировать статус профессиональных клубов России и проработать ряд мер для повышения конкурентоспособности соревнований. По его словам, в первую очередь это касается Второй лиги.

Московский любительский клуб «Амкал» потерпел поражение в Санкт-Петербурге в матче со «Звездой» по пенальти со счётом 2:3.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Карпова (82-я).

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов прокомментировал вылет «Амкала» из Кубка России и оценил перспективы медиакоманд.

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