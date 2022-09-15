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Тихонов рассказал, что будущее медийного футбола в Кубке России будет зависеть от РФС

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов прокомментировал вылет «Амкала» из Кубка России и оценил перспективы медиакоманд.
Тихонов рассказал, что будущее медийного футбола в Кубке России будет зависеть от РФС
  • РИА Новости

«Есть ли будущее у медийного футбола в Кубке России? Все будет зависеть от решения РФС — как будут относиться к этому футболу. Если медийные команды — ребята-блогеры — собирают большое количество болельщиков во всех городах, то почему бы это дальше не развивать?» — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Он также заявил, что в матче со «Звездой» у «Амкала» были шансы на победу. По его словам, команда блогеров не сдавалась, даже оставшись в меньшинстве.

«Ребятам нужно отдать должное за то, что они сделали. Они показали, что в футбол играют сейчас все», — добавил Тихонов.

Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» по пенальти со счётом 2:3.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Карпова (82-я).

Ранее глава комитета по этике РФС Семён Андреев сообщил, что защитнику московской команды блогеров «Амкал» Антону Карпову может грозить штраф или дисквалификация за высказывания в адрес судей после матча третьего раунда Кубка России с петербургской «Звездой».

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