Попков: история Прокопьева вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол»
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«Для меня переход Прокопа в «Ботев» значит, что на глазах миллионов людей мы смогли показать этот путь мечты. Я вас уверяю, его история вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол». Ведь это реальность», — цитирует Попкова «Чемпионат».
«Ботев» является клубом высшей лиги Болгарии. 20-летний игрок присоединится к команде после зимней паузы.
«Амкал» — одна из самых популярных медиафутбольных команд России. Клубом владеет Герман Попков.
Ранее в «Ботеве» рассказали о подробностях контракта с Прокопьевым.