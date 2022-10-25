Попков: история Прокопьева вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол»

Создатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков прокомментировал переход полузащитника команды Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев».

«Для меня переход Прокопа в «Ботев» значит, что на глазах миллионов людей мы смогли показать этот путь мечты. Я вас уверяю, его история вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол». Ведь это реальность», — цитирует Попкова «Чемпионат».

«Ботев» является клубом высшей лиги Болгарии. 20-летний игрок присоединится к команде после зимней паузы.

«Амкал» — одна из самых популярных медиафутбольных команд России. Клубом владеет Герман Попков.

Ранее в «Ботеве» рассказали о подробностях контракта с Прокопьевым.