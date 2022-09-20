военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тихонов: матч сборной России с 2DROTS или «Амкалом» могли бы посетить 15 тыс. болельщиков

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался о проведении матча национальной команды с клубами Медийной футбольной лиги.
Тихонов: матч сборной России с 2DROTS или «Амкалом» могли бы посетить 15 тыс. болельщиков
  • РИА Новости

«Что касается игры сборной с медийными командами, то можно пригласить 2DROTS или «Амкал». Такие матчи могут посетить, например, 15 тыс. болельщиков. Блогерские команды любят, у них много фанатов и на ребят из сборной можно посмотреть», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медиалиги «Наши парни».

Планируется, что игра между командой главного тренера сборной России Валерия Карпина и «Нашими парнями» пройдёт 21 сентября в Новогорске.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев обратился к командам Медиалиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить