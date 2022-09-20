Тихонов: матч сборной России с 2DROTS или «Амкалом» могли бы посетить 15 тыс. болельщиков

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался о проведении матча национальной команды с клубами Медийной футбольной лиги.

«Что касается игры сборной с медийными командами, то можно пригласить 2DROTS или «Амкал». Такие матчи могут посетить, например, 15 тыс. болельщиков. Блогерские команды любят, у них много фанатов и на ребят из сборной можно посмотреть», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медиалиги «Наши парни».

Планируется, что игра между командой главного тренера сборной России Валерия Карпина и «Нашими парнями» пройдёт 21 сентября в Новогорске.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев обратился к командам Медиалиги.