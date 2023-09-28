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Колыванов заявил, что медиакомандам не хватает финансовых вложений

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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу между 2DROTS и «Химками» заявил, что командам Медиалиги не хватает хороших игроков и финансовых вложений.
Колыванов заявил, что медиакомандам не хватает финансовых вложений
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«Когда в клубы Медиалиги будут брать хороших футболистов и платить им достойные деньги, тогда они и смогут соперничать с профессионалами. Судя по сегодняшней игре, 2DROTS могла бы находиться в золотой или серебряной зоне второго дивизиона — это вполне реально. У команды хороший подбор игроков и тренер. Но если руководство клуба хочет, чтобы он выделялся, им необходимы финансовые вложения», — заявил RT Колыванов.

Встреча проходила на стадионе «Москвич» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Химок».

Ранее Андрей Талалаев высказался об игре с 2DROTS в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

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