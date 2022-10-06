Гаджиев объяснил, почему дал пощёчину Уткину перед матчем в Медиалиге

Глава ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил, почему дал пощёчину журналисту Василию Уткину перед матчем в Медиалиге.

«Друзья, вчера вечером особо чувствительных возбудило видео со мною и Василием Уткиным в главных ролях. Всем предлагаю успокоиться. Вы не знаете предысторию, поэтому воздержитесь от комментариев. Вася меня разочаровал, наша с ними короткая словесная дуэль неожиданно и без причин закончилась его оскорблениями в мой адрес», — написал Гаджиев в Instagram*.

По словам главы промоушена, Уткин всегда казался ему мастером разговорного жанра, а «по факту оказался просто истеричкой».

«И несмотря на это, я при встрече протягиваю ему руку, для меня это рукопожатие означало примирение. Дальше решайте сами. Если вы с Васей не из одного двора, где мужчины могут не пожимать друг другу руки, то вы поддержите меня. В противном случае — Васю», — написал он.

При этом Гаджиев отметил, что для него и для журналиста эта история осталась в прошлом сразу после окончания матча.

В четверг, 5 октября, перед матчем между командой Гаджиева и клубом Уткина, глава промоушена протянул журналисту руку, но тот отказался её пожать. После этого Гаджиев несколько раз дал Уткину лёгкую пощёчину.

Напомним, что Гаджиев пообещал своей команде выплатить полмиллиона рублей призовых за победу в Медиалиге над «Эгриси», которым владеет Уткин.

Ранее Уткин предложил Гаджиеву пари на полмиллиона рублей перед очным матчем их команд в Медиалиге.

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