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Уткин предложил Камилу Гаджиеву пари на полмиллиона рублей

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Журналист и владелец «Эгриси» Василий Уткин предложил пари президенту AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву перед очным матчем их команд в Медиалиге.
Уткин предложил Камилу Гаджиеву пари на полмиллиона рублей
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Я сам парень небогатый, и команда у нас не избалованная. Но раз ты громыхаешь деньгами, Камил, принимай пари. На победу. По полмиллиона. Может, у вас там в клубе наполеонопоклонников так принято», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что время расплаты придёт после финального свистка. Журналист отметил, что если AMC Fight Nights проиграет, то Гаджиев автоматически заплатит повышенные премиальные «Эгриси».

Напомним, что Гаджиев пообещал своей команде выплатить полмиллиона рублей призовых за победу над «Эгриси» в Медиалиге.

Ранее Василий Уткин оценил желание бразильских футболистов «Зенита» получить российское гражданство.

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