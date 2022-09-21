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Уткин не видит ничего плохого в получении Малкомом и Клаудиньо паспортов России

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Известный спортивный журналист Василий Уткин оценил желание бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо подали документы на получение российского гражданства. Не вижу в этом ничего дурного. Что плохого в том, что люди хотят стать гражданами твоей страны? Это даже лестно отчасти», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России.

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