Два матча 18-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за морозов

Стало известно, что два матча чемпионата России по футболу могут быть перенесены из-за погодных условий.

8 декабря «Локомотив» должен сыграть с «Уралом», а 9-го — «Спартак» принимает «Крылья Советов».

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в период с 5 по 10 декабря в Москве и Московской области ожидается значительное понижение температуры: днём -16…-10 °С, ночью -20…-14 °С.

По регламенту РПЛ, если температура воздуха ниже -15°С, то делегат должен запросить согласие на участие в матче от обеих играющих команд.

Ранее сообщалось, что Акинфеев, Промес и Пиняев сыграют в Матче звёзд Кубка России.