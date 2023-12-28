«Надоело встречать Новый год в +30 °C»: Нигматуллин о бизнесе и разводе, стиле и мечтах, «потягушечках» и «людях-мухах»

Встречать Новый год в жару и с пальмами — вместо снега и живой ёлки — надоело, заявил в интервью RT бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, который осенью вернулся из Майами в Москву. По его словам, он соскучился не только по друзьям, но и по национальной кухне, но при этом уверен: опасность набрать лишний вес ему не грозит. Трёхкратный чемпион России также рассказал, как часто шьёт себе новые костюмы, объяснил, почему любит фиолетовый цвет, и признался, что не собирается пускаться во все тяжкие после развода.

— Вы недавно заявили, что покончили с футболом. Неужели действительно не играете даже в своё удовольствие?

— Футбола в моей жизни предостаточно, но больше в текстовом режиме — когда читаю новости. Также смотрю обзоры матчей. Что касается непосредственно игры, в следующем году мне исполнится 50, нужно поберечь здоровье. Но спорт в моей жизни присутствует в виде плавания, йоги, стретчинга, пилатеса. Всё это куда безопаснее.

— Тогда раскройте секрет, как в ваши годы можно выглядеть так здорово?

— Никогда не любил тренажёрный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда, насколько возможно. С годами ничего не изменилось. Как я уже сказал, предпочитаю потягушечки, как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе.

— Сколько времени тратите, чтобы поддерживать форму?

— Тратить — неверное слово, скорее получаю удовольствие от оздоровительных процедур. Как правило, это два-три часа в день. А когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов и при этом ощущал полный комфорт. Пока же приходится довольствоваться бассейном, благо фитнес-центр находится прямо в моём доме, поскольку живу в одной из башен Москва-Сити. Спускаюсь с 55-го этажа на третий, а потом поднимаюсь обратно.

Специальной диеты не придерживаюсь, но у меня есть особенность: в принципе ем мало. Питаюсь чаще, чем большинство людей, но небольшими порциями. Быстро происходит процесс насыщения, поэтому не могу съесть сразу первое, второе и десерт. Мой игровой вес тоже сохранился. Надеюсь, ничего не изменится, так как поправляться не планирую, тем более что сейчас занимаюсь бракоразводным процессом и впереди ещё много всего интересного. Так что рассчитываю сохранять боевую форму.

Нигматуллин — о возрасте, «потягушечках» и боевой форме

— Как проживаете непростой период?

— Если бы мне хотелось пуститься во все тяжкие, я сделал бы это раньше. Стараюсь рассуждать философски: одна дверь теперь закрылась, зато распахнулись другие. Грустить и погружаться в депрессию — точно неправильно. Хочу развиваться. Поставил перед собой кучу разных целей. Новый этап в жизни надо встретить во всеоружии и будучи счастливым человеком.

— Какие эмоции испытывали после золотого ретроматча?

— Считаю, это прекрасное начинание — во всех отношениях. Понятно, что время от времени мы собираемся и проводим игры, но не в таком масштабе. Здорово, когда на трибунах собирается 10 тыс. болельщиков, а встречу транслируют на федеральном канале. Да, с погодой чуть-чуть не повезло, но на поле никто не замечал, что температура отрицательная: там, напротив, было жарко, как и в раздевалке. Все экс-футболисты скучают по подобному антуражу.

— После игры корили себя за ошибку в моменте с решающим ударом Дмитрия Лоськова?

— Бывших вратарей не бывает, и каждый пропущенный мяч всё равно оставляет зарубку на сердце. Было горько и обидно. Тем более что в этом эпизоде выбил палец на руке. Не могу сказать, что ошибся, — скорее не повезло. Думаю, девять из десяти голкиперов вообще бы не среагировали на тот выстрел. К сожалению, выручить не получилось. Голы случаются, с этим ничего не поделаешь. В следующих матчах постараюсь не допустить подобного.

— С кем были особенно рады повидаться?

— Можно назвать любую фамилию в составе обеих команд. А самые тёплые чувства испытываю от встреч с Юрием Сёминым. Он большой молодец, что сохраняет бодрость духа, несмотря на почтенный для тренера возраст. Он до сих пор очень активен. Я даже признался ему в личной беседе, что хочу брать пример и выглядеть в 76 так же. Он ответил: «Руслан, у тебя всё получится».

— Вас удивило, что на матче собралось столько болельщиков? Такой посещаемостью могут похвастать не все команды РПЛ.

— В тот день на поле действительно выходили легенды ЦСКА и «Локомотива». Думаю, люди соскучились по ним и хотели увидеть вживую...

— Вы неоднократно отмечали, что пристально следите за своими бывшими командами, но о «Спартаке» говорите гораздо чаще, чем о «Локомотиве». Почему?

— Ничего удивительного в этом нет, просто к красно-белым прикован колоссальный интерес. И поклонников у них в целом по стране больше, чем у железнодорожников. Но я с одинаковым уважением отношусь к обоим коллективам, это две дорогие для меня команды. Зато в золотом ретроматче я защищал цвета ЦСКА и, разумеется, услышал от болельщиков массу упрёков. Фактически оказался между трёх огней. Но я не купюра 5 тыс. рублей, чтобы всем нравиться! Так случается, что футболисты за карьеру меняют несколько клубов, некоторые из которых являются принципиальными соперниками.

— Недавно вы советовали «Спартаку» отправить в отставку Гильермо Абаскаля. Что вас не устраивает в игре десятикратных чемпионов России?

— Испанец — очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его, и кажется, что это неизбежно, его подопечные добиваются результата. Вспомните: в дерби с ЦСКА Хесус Медина сравнял счёт на 97-й минуте, в противостоянии с «Локомотивом» команда вдесятером диктовала сопернику условия целый тайм и вполне могла выиграть, реализуй Квинси Промес выход один на один, а в игре с «Крыльями» решили всё в первые 15 минут без самого Гильермо. После таких матчей в отставку наставника уже не отправишь.

Но я, как болельщик красно-белых с детства, хочу, чтобы они сражалась за золотые медали, учитывая, что у Абаскаля всё для этого есть: современная инфраструктура, преданные фанаты, солидный бюджет, классные игроки. А тренер, считаю, не дотягивает до столь серьёзного уровня. Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство. Нестабильность только подтверждает мои слова. Моментами «Спартак» выступает ярко, но для успеха на длительном отрезке необходим более талантливый и опытный специалист. Испанец вдобавок излишне экспериментирует, что зачастую не идёт во благо. Ничего личного: я не ненавистник Абаскаля, как Александр Мостовой. Просто хочу, чтобы команда выдавала свой максимум.

— Кого бы хотели видеть на его месте?

— Мне кажется, в руководстве следят за иностранными специалистами. Я, напротив, выступаю за приглашение местного. Но конкретные имена называть не хочу. Понятно, что в СМИ всплывали кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Это хорошие тренеры, которые заслуживают назначения в «Спартак». Но у каждого свои плюсы и минусы. Скажем, у первого своеобразные отношения с фанатами. Второй и так разрывается между «Ростовом» и сборной России — то есть ему придётся уйти сразу с двух мест работы. В этом отношении перед красно-белыми стоит серьёзная дилемма. Возможно, Абаскаля не трогают как раз по этой причине.

— Для вас важнее счёт на табло или привлекательный футбол?

— Все знают про спартаковский стиль и, конечно, его обожают. Это яркая атакующая игра с большим количеством голов. К сожалению, в наше время она встречается всё реже. Во всём мире стараются действовать прагматичнее. Тот же «Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ, когда стал играть с оглядкой на оборону. А ведь Сергей Галицкий мечтал о красивом футболе в исполнении исключительно собственных воспитанников. Но профессиональный спорт не всегда про чистое зрелище. К «Спартаку» приковано огромное внимание. Люди хотят, чтобы он не только побеждал, но и выдавал шоу. Однако подобное просто невозможно.

— А кто сейчас, по-вашему, истинный лидер москвичей на поле?

— Такой человек прежде всего обязан обладать стабильностью и вести за собой партнёров на протяжении длительного периода. Футболистов подобного уровня в «Спартаке» не вижу. В одном матче может выстрелить Квинси Промес, в другом — Александр Соболев, но это не носит постоянного характера. А лидер команде необходим как на тренерском мостике, так и на поле. Всегда должен присутствовать проводник идей наставника. И, как показывает практика, когда вожак появляется, красно-белые показывают хорошие результаты.

— Вам не кажется, что у «Локомотива» и «Спартака» сейчас много общего?

— Железнодорожникам тоже не хватает стабильности. Там часто меняются не только тренеры, но и руководители. Отсюда разные векторы развития. В последнее время стратегия клуба хотя бы понятна: он ориентируется на развитие молодёжи. Время от времени получается даже демонстрировать красивый футбол. О борьбе за медали речь пока не идёт, но надежда на лучшее появилась. Это куда перспективнее планов немецких аферистов — по-другому их не назову. Со стороны казалось: они только и делают, что осваивают бюджет.

— Многие футболисты вашего поколения не понимают, чем постоянно недовольны представители нынешнего, находящиеся в гораздо более комфортных условиях?

— Можно говорить, что раньше и трава была зеленее, но в профессиональном спорте происходят неизбежные изменения. Сейчас процесс восстановления находится на качественно другом уровне. А вот сами футболисты в какой-то степени стали нежнее и избалованнее. И это не только моё мнение. Они немного развращены большими деньгами, хотя тяжкий труд следует оплачивать соответствующе. Но и результаты должны быть прямо пропорциональны окладам.

Резюмируя, пропасти между поколениями не вижу. Кто-то играет лучше, кто-то хуже. Другое дело, что в связи с политической обстановкой развития отечественного футбола в ближайшее время не предвидится. Главное — постараться удержать хотя бы нынешний уровень. А он будет падать, поскольку вариться в собственном соку — не лучший вариант как для клубов, так и для сборной. С другой стороны, и трагедии пока не случилось.

Нигматуллин — о качественном восстановлении и избалованности футболистов

— В России принято искать повод, к чему бы придраться. Раньше все жаловались на засилье легионеров, а теперь, когда большая часть уехала, сетуют на падение уровня РПЛ.

— Я вообще стараюсь смотреть на жизнь позитивно. Нужно искать плюсы. Зато в связи с уходом иностранцев появилась возможность проявить себя молодым россиянам. Когда занимался агентской деятельностью, часто сталкивался с тем, что в клубах не хотели брать молодых и просили найти готовых исполнителей. Теперь уже руководители готовы развивать собственных воспитанников, так как рассчитывать на трансферы из-за рубежа не приходится. Это большой плюс, ведь ранее у нас образовалась большая «чёрная дыра».

Мы все радуемся успехам «Зенита», и петербуржцы завоёвывают трофеи в том числе благодаря мастерству Сергея Семака. Но нельзя забывать, что они потратили огромные деньги на бразильцев. А ведь в Санкт-Петербурге действует прекрасная академия, и весь город работает на клуб. Всё это впустую, так как его воспитанники почти не имеют шансов пробиться в основу и в лучшем случае могут готовиться к арендам в «Сочи» или «Оренбург». На это необходимо обратить внимание. Ребята должны иметь мотивацию.

— Схожий пример: сначала сборную России критиковали за невнятный футбол с национальными командами Катара и Египта, потом смеялись, что привезли кубинцев и унизили их…

— Есть «люди-пчёлы» и «люди-мухи». Для одних — везде цветы, а для других — сами понимаете что. Национальная команда должна продолжать играть. При этом выбор соперников сильно ограничен. Тяжело развиваться, когда нет нормального соревновательного процесса. По факту Карпин на протяжении полутора лет проводит лишь селекционные сборы и контрольные встречи. В подобных условиях рассуждать о максимальной мотивации не приходится. Поэтому надо развиваться, как позволяют обстоятельства: собираться, искать новые связки. К тому моменту, когда ограничения снимут, мы обязаны иметь боеспособный коллектив.

— Аншлаг на «Волгоград-Арене» не наводит на мысль, что национальной команде стоит играть не в Москве и Санкт-Петербурге, а выезжать в другие города?

— Понятно, что в регионах люди не так избалованы спортом, как в столице. И целесообразно организовывать матчи сборной именно там. В Волгограде футбол вообще обожают. Ещё в 90-е любил приезжать туда, поскольку постоянно собиралась полная арена. А столица, конечно, пресыщена футболом. Если народ там и приходит на стадион, то скорее на какие-то медийные встречи, шоу. Это немного иная целевая аудитория.

— Кубок России в новом формате с групповым турниром, двумя путями и участием команд Медиалиги стал привлекательнее?

— Пока формат максимально непонятен, но при этом возбуждает интерес. Количество матчей сильно увеличилось. Для болельщиков это прикольно. Считаю, необходимо перенимать позитивные вещи из медиафутбола, например, больше освещать происходящее вне поля. Но действующим профессиональным игрокам участвовать в этой истории будет непросто, поскольку в Медиалиге изначально выступали блогеры, которые в первую очередь думали о контенте. Спортсменам жить в таком режиме сложно, так как это грозит негативно повлиять на их выступление. Невозможно полноценно совмещать обе ипостаси. На моей памяти любое отвлечение от футбола пагубно сказывалось на игре. Те, у кого получается, скорее являются исключением, подтверждающим правило.

— Какие ещё имиджевые шаги стоит предпринять РФС, амбассадором проектов которого вы являетесь, чтобы изменить отношение к футболу в стране?

— Одного решения нет. Все средства хороши, и нужно использовать опыт других стран. Сейчас мы приходим больше к формату шоу, но пусть оно будет хотя бы сделано талантливо. Можно провести параллель с поющими блогерами и профессиональным исполнителями. Зачастую люди без специального образования врываются в чарты и обгоняют по-настоящему способных коллег. Мне подобная тенденция не нравится. Выступаю за талант в любой сфере деятельности. Понимаю, что обывателям интересно ходить на матчи Медиалиги, но уровень там немного другой. Футболисты в первую очередь должны быть быстрее, активнее, радовать зрителей не трэшем вне поля, а голами.

— Раз мы заговорили про шоу, не могу не поинтересоваться: в американских лигах существуют собственные Залы славы. Не следует ли РФС создать нечто похожее?

— Федерация делает интересные, максимально креативные вещи и отслеживает все тенденции. Последние три года прожил в Майами и посещал много в том числе спортивных событий. Там шоу, окружающее мероприятие, сделано максимально профессионально. Смотреть за матчем в США очень здорово. Два-три часа пролетают незаметно, и ты получаешь громадное удовольствие даже не от самого действа, а от происходящего вокруг. Безусловно, нам необходимо учиться и перенимать ценный опыт. Думаю, не за горами Матчи звёзд в отечественном футболе.

— Недавно вы заявили, что «вернулись в Россию зимовать». Ваша зимовка — это календарные три месяца, или...

— Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом. Занимаюсь недвижимостью и являюсь партнёром крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами. Приехал на родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, это отличная идея, так как соскучился по столице. Продолжу любить Майами, но на расстоянии.

Несколько раз встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело. Хочется снега и настоящей ёлки.

— По чему или кому соскучились больше всего на родине?

— По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретённые за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни. Ещё не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные.

— То есть форму будет поддерживать сложнее?

— Калорийная еда никогда не была для меня проблемой. После сытного обеда схожу в спортзал и тут же «сожгу» всё лишнее. В Майами летать придётся, всё-таки работа никуда не денется, но большую часть года буду находиться в России. Например, должен отправиться в Санкт-Петербург на выставку зарубежной недвижимости (разговор состоялся в конце ноября. — RT), потом на аналогичное мероприятие в Москве. Впереди очень много интересной деятельности, не обязательно связанной со спортом. Но и футбол никуда не денется.

Нигматуллин — о возвращении в Россию и Новом годе с пальмами в +30°C

— Вы неоднократно подчёркивали, что не любите сидеть на месте, а недавно заявили, что путешествия — это и есть жизнь. Вам важно путешествовать одному или с кем-то?

— Зависит от настроения. Действительно обожаю это, но, как правило, мой график расписан на месяц вперёд. Поэтому лучше всего, когда та или иная поездка связана с профессиональной деятельностью. Пытаюсь совмещать приятное с полезным. Если говорить о ближайших путешествиях, Новый год планирую встретить на горнолыжном курорте с друзьями. Потом слетаю в Таиланд, где не был года четыре. Вся жизнь в движении. Путешествия меняют ощущение времени и заставляют переосмысливать себя.

— Никогда не считали, сколько стран посетили?

— Все известные нам континенты. Где-то понравилось больше, где-то — меньше, как в Австралии. Некоторые произвели огромное впечатление, скажем, Япония. А вот в Новой Зеландии никогда не был и вряд ли туда доберусь. Зато в прошлом году, участвуя в телешоу, оказался в ЮАР. Дикие африканские саванны — это нечто. Рядом с тобой плещется бегемот, а гид говорит, что их следует опасаться особенно, поскольку они, оказывается, даже опаснее львов. При этом совершенно не люблю экстрим. Прыжки с парашютом, подъём в горы — не для меня. Я за спокойный безопасный отдых. Адреналина хватает в жизни и бизнесе.

— Куда ещё хотите съездить?

— Не могу назвать конкретных мест. Вот сейчас полечу в Таиланд. Тёплый океан, пальмы. Дней десять такого отдыха мне вполне хватит.

— Марк Твен говорил, что на смертном одре будешь жалеть о том, что недолюбил и недопутешествовал. Но в вашем случае я бы ещё добавил глагол «недоносил», имея в виду страсть к красивой одежде и стилю.

— Шью себе новый костюм ежемесячно, как и новую обувь. Страсть к стилю у меня действительно есть, и планирую развиваться в этом направлении. То же касается путешествий. Недолюбил... Я мужчина в полном расцвете сил. Новая любовь придёт. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни.

— Судя по всему, вы вообще не мыслите жизни без стильных костюмов? Сколько их у вас в гардеробе?

— Десяток точно есть. Недавно публиковал фото сорочек, костюмов. Это мой фетиш. К слову, в Майами в связи с жаркой погодой носил их намного реже, чем хотелось бы. Как правило, приходилось довольствоваться шортами и шлёпанцами.

— Кирилл Зангалис, менеджер шахматиста Сергея Карякина, как-то прилетел в Осло и получил в подарок от одного ателье костюм, который ему так понравился, что он в итоге отправился в нём на вручение премии.

— Не очень верю в эту историю, поскольку хорошо сидящий костюм может быть сшит только по индивидуальному заказу. Невозможно подарить такой, чтобы он сразу сел, поскольку фигура у всех разная. Но как легенда звучит неплохо.

— Откуда у вас такая страсть к ярким цветам?

— Всё просто: фиолетовый — мой любимый. Мало кто набрался бы смелости пошить себе фиолетовое пальто, а я это сделал. А недавно заказал туфли с соответствующим оттенком. Наконец, носки такого же цвета дополняют мой образ. Но это не значит, что мне и по жизни всё фиолетово (смеётся).

— Считается, что вещи ярких цветов сложно носить, поскольку ты обязан им соответствовать.

— Одежда — состояние души. Нельзя иметь определённый склад характера и пытаться поменять его с помощью гардероба. Если я ярко одет, значит, такое у меня сегодня настроение. Тогда я рад каждому дню и фонтанирую идеями. Поэтому не стесняюсь эпатировать, хотя мой эпатаж довольно сдержанный и стильный. Не скрою, мне нравится находиться в центре внимания.

— Незнакомые люди часто делают комплименты?

— Очень люблю Россию, но у нас люди крайне сдержанны в подобных проявлениях эмоций. Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета. Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день.

— Принято считать, что мечтать нужно постоянно и чем несбыточнее, тем лучше. О чём сейчас мечтаете вы?

— Согласен. Мечтая сегодня, мы определяем, что произойдёт в нашей жизни спустя определённое время. Всё это впоследствии материализуется. Скоро мне исполнится 50, и я знаю, о чём говорю. Всё, чего хотел в детстве и более зрелом возрасте, исполнилось. Поэтому мечтать надо обязательно и не стесняться думать о чём-то грандиозном. Мы посылаем запрос во вселенную, и насколько серьёзнее будет посыл, тем больше шансов, что он воплотится в реальность. Когда мне было 20, в одном интервью меня тоже спросили: «О чём мечтаете?» Ответил: «О доме в Майами». И вот, в 49 купил его.