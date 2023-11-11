Нигматуллин считает, что чемпионство «Краснодара» увековечит Галицкого

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Хочется увидеть нового чемпиона. Думаю, Галицкий мечтает о первом титуле. Победа в чемпионате увековечит его. Надеюсь, что у краснодарцев получится», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.

После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее Властимил Петржела высказал мнение, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ.