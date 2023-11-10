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Петржела уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ

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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Петржела уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У футболистов «Краснодара» будет запредельный настрой. Но я до последнего верю в победу «Зенита». Убеждён, что после этой игры петербуржцы вновь станут лидерами чемпионата», — приводит слова Петржелы ODDS.ru.

По мнению тренера, у петербуржцев нет проблем с мотивацией в нынешнем сезоне.

«Многие думают, что после пяти чемпионств тяжелее себя мотивировать. Но в «Зените» постоянно хотят побеждать», — сказал он.

Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.

После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Краснодар».

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