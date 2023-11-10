Петржела уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«У футболистов «Краснодара» будет запредельный настрой. Но я до последнего верю в победу «Зенита». Убеждён, что после этой игры петербуржцы вновь станут лидерами чемпионата», — приводит слова Петржелы ODDS.ru.

По мнению тренера, у петербуржцев нет проблем с мотивацией в нынешнем сезоне.

«Многие думают, что после пяти чемпионств тяжелее себя мотивировать. Но в «Зените» постоянно хотят побеждать», — сказал он.

Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.

После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Краснодар».