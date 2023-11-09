Газзаев: интересно, сумеет ли «Краснодар» подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» являются теми командами, которые больше всего выделяются на фоне остальных соперников. Петербуржцы пять лет неизменно побеждали в РПЛ, однако сейчас на первом месте располагаются именно краснодарцы, которые поставили перед собой задачу победить в национальном первенстве.

Как правило, та команда, которая возглавляет турнирную таблицу по окончании первого круга чемпионата, и становится победителем по итогам сезона. В этой встрече проявятся амбиции обоих коллективов. Ожидаю, что игра будет довольно строгой, ведь цена ошибки довольно высока. Фаворита тут нет, но интересно, сумеет ли «Краснодар» подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом», — сказал Газзаев RT.

Ранее Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между московским ЦСКА и воронежским «Факелом».