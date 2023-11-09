Газзаев: интересно, сумеет ли «Краснодар» подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом»
Газзаев полагает, что в матче «Зенит» — «Краснодар» нет очевидного фаворита
- РИА Новости
«На сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» являются теми командами, которые больше всего выделяются на фоне остальных соперников. Петербуржцы пять лет неизменно побеждали в РПЛ, однако сейчас на первом месте располагаются именно краснодарцы, которые поставили перед собой задачу победить в национальном первенстве.
Как правило, та команда, которая возглавляет турнирную таблицу по окончании первого круга чемпионата, и становится победителем по итогам сезона. В этой встрече проявятся амбиции обоих коллективов. Ожидаю, что игра будет довольно строгой, ведь цена ошибки довольно высока. Фаворита тут нет, но интересно, сумеет ли «Краснодар» подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом», — сказал Газзаев RT.
Ранее Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между московским ЦСКА и воронежским «Факелом».