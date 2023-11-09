RT в Telegram
Подпишись

Газзаев: интересно, сумеет ли «Краснодар» подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом»

Газзаев полагает, что в матче «Зенит» — «Краснодар» нет очевидного фаворита

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газзаев: интересно, сумеет ли «Краснодар» подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«На сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» являются теми командами, которые больше всего выделяются на фоне остальных соперников. Петербуржцы пять лет неизменно побеждали в РПЛ, однако сейчас на первом месте располагаются именно краснодарцы, которые поставили перед собой задачу победить в национальном первенстве.

Как правило, та команда, которая возглавляет турнирную таблицу по окончании первого круга чемпионата, и становится победителем по итогам сезона. В этой встрече проявятся амбиции обоих коллективов. Ожидаю, что игра будет довольно строгой, ведь цена ошибки довольно высока. Фаворита тут нет, но интересно, сумеет ли «Краснодар» подтвердить свои чемпионские амбиции в матче с «Зенитом», — сказал Газзаев RT.

Ранее Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между московским ЦСКА и воронежским «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить