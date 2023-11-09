Газзаев: победа над «Факелом» позволит ЦСКА включиться в борьбу за чемпионство

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».

«ЦСКА неизменно боролся за победу в чемпионате как минимум последние 20 лет. Если говорить о текущем сезоне, хотелось бы для начала отметить главного тренера команды Владимира Федотова. Он отлично работает, учитывая травмы и кадровые проблемы. Конечно, победа над «Факелом» позволит ЦСКА включиться в борьбу за чемпионство. А если ещё в зимнюю паузу последует усиление состава, то будут все возможности для борьбы за трофей до самого конца», — сказал Газзаев RT.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил колумбийских нападающих — Матео Кассьерру из «Зенита» и Джона Кордобу из «Краснодара».