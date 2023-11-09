Женская сборная России по хоккею проиграла мужской команде до 16 лет

Женская сборная России по хоккею уступила мужской команде до 16 лет на Международном турнире в Минске.

Матч прошёл в Минске на турнире «Кубка Президентского спортивного клуба» и завершился со счётом 16:0.

Сборная юниоров перебросала женскую команду 49:4.

Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Олимпийские игры 2026 года.

Ранее сообщалось, что женский чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде в 2026 и 2030 годах.