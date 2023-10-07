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Женский чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде в 2026 и 2030 годах

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Канада примет чемпионат мира по хоккею среди женских команд в годы проведения Олимпийских игр — в 2026‑м и 2030‑м.
Женский чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде в 2026 и 2030 годах
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Канада примет чемпионаты мира среди женщин в 2026 и 2030 годах, а также планирует провести женские молодёжные мундиали в 2026, 2028 и 2030 годах, сообщает пресс‑служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Женский чемпионат мира — 2027 будет перенесён из Канады. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Олимпийские игры 2026 года.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк попросит IIHF допустить до соревнований национальные юниорские сборные.

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