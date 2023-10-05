ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк попросит Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить до соревнований национальные юниорские сборные.

«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлём ещё одно письмо, — сказал Третьяк по поводу допуска юношеских сборных. Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звёздочка, дай бог, чтобы она засверкала для других», — цитирует Третьяка ТАСС.

IIHF отстранил российские сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России.