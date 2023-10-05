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ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк попросит Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить до соревнований национальные юниорские сборные.
ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлём ещё одно письмо, — сказал Третьяк по поводу допуска юношеских сборных. Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звёздочка, дай бог, чтобы она засверкала для других»,  — цитирует Третьяка ТАСС.

IIHF отстранил российские сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России.

 

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