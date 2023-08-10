Ротенберг: больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России
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«Больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России. Когда сборная не участвует, у них появляются проблемы с доходностью.
Им придётся серьёзно задуматься. Мы готовы вернуться и внести вклад в международный хоккей», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить на один из матчей КХЛ Романа Костомарова.