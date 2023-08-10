СКА пригласит Костомарова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить на один из матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт‑Петербурге олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Это хорошая идея. Мы её обсудим. Конечно, мы свяжемся с Романом и пригласим его к нам. Если будет возможность, было бы здорово, чтобы этот мужественный спортсмен к нам приехал. Может быть, даже завтра отправим это приглашение», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила восхищение силой духа Костомарова.