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СКА пригласит Костомарова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить на один из матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт‑Петербурге олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
СКА пригласит Костомарова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Это хорошая идея. Мы её обсудим. Конечно, мы свяжемся с Романом и пригласим его к нам. Если будет возможность, было бы здорово, чтобы этот мужественный спортсмен к нам приехал. Может быть, даже завтра отправим это приглашение», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила восхищение силой духа Костомарова.

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