Тарасова: я видела, как Костомаров начал бегать — это что‑то феноменальное

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила восхищение силой духа олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Я видела, как он начал бегать. Это что‑то феноменальное. Я под впечатлением, в полном восхищении. Восхищаюсь им. Всё, что захочет, — он сделает», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров опубликовал видео с новыми протезами.