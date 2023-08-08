Костомаров — о новых протезах: как изменились радости жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео с новыми протезами.

«Ура. Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но всё же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», — написал фигурист в Telegram-канале.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее в Кремле сообщили о предстоящей операции Костомарова.