МК: Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки
- РИА Новости
«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — сообщает mk.ru со ссылкой на источник.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
У спортсмена случился микроинсульт, из-за чего его погрузили в медикаментозный сон.
Ранее сообщалось, что состояние Костомарова улучшается на фоне смены лечения.