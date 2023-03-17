МК: Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — сообщает mk.ru со ссылкой на источник.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

У спортсмена случился микроинсульт, из-за чего его погрузили в медикаментозный сон.

Ранее сообщалось, что состояние Костомарова улучшается на фоне смены лечения.