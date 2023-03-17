«Известия»: состояние Костомарова улучшается на фоне смены лечения
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По информации источника, спортсмену поменяли схему лечения.
Отмечается, что пока врачи ничего не делают с заражённой рукой фигуриста. Если на фоне терапии у него наладится кровоснабжение, то на ней будут «чистить» небольшие участки.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.
Ранее стало известно, что Костомарова сняли с ИВЛ.