StarHit: Костомарова сняли с ИВЛ, фигурист начал разговаривать

Стали известны новые подробности самочувствия олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Состояние госпитализированного фигуриста улучшается. 46-летний спортсмен снят с искусственной вентиляции лёгких, фигурист начал говорить, сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Позже Костомарова отключили от системы, однако спортсмен пережил микроинсульт, у него развился некроз. Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Они стали олимпийскими чемпионами в 2006 году.

Ранее сообщалось, что Костомарову грозит новая ампутация.