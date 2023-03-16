StarHit: Костомарова сняли с ИВЛ, фигурист начал разговаривать
Состояние госпитализированного фигуриста улучшается. 46-летний спортсмен снят с искусственной вентиляции лёгких, фигурист начал говорить, сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Позже Костомарова отключили от системы, однако спортсмен пережил микроинсульт, у него развился некроз. Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.
Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Они стали олимпийскими чемпионами в 2006 году.
Ранее сообщалось, что Костомарову грозит новая ампутация.