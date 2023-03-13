«Известия»: Костомарову грозит новая ампутация

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову грозит новая ампутация.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что ослабший организм фигуриста пока не готов к новому хирургическому вмешательству из-за риска остановки сердца.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что Костомарову могут ампутировать ещё одну часть руки.