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«Известия»: Костомарову грозит новая ампутация

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Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову грозит новая ампутация.
«Известия»: Костомарову грозит новая ампутация
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что ослабший организм фигуриста пока не готов к новому хирургическому вмешательству из-за риска остановки сердца.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что Костомарову могут ампутировать ещё одну часть руки.

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