СЭ: Костомарову могут ампутировать ещё одну часть руки
- РИА Новости
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«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придётся. Непонятно, насколько», — приводит слова источника «Спорт-Экспресс».
По его словам, спортсмена не снимают с аппарата ИВЛ, потому что без сторонней помощи процессы в организме не налажены. Источник также отметил, что наибольшую озабоченность у врачей вызывает рука, на которой снова появились следы развития сепсиса.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Ранее сообщалось, что Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ.