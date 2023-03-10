СЭ: Костомарову могут ампутировать ещё одну часть руки

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придётся. Непонятно, насколько», — приводит слова источника «Спорт-Экспресс».

По его словам, спортсмена не снимают с аппарата ИВЛ, потому что без сторонней помощи процессы в организме не налажены. Источник также отметил, что наибольшую озабоченность у врачей вызывает рука, на которой снова появились следы развития сепсиса.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Ранее сообщалось, что Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ.