РЕН ТВ: Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остаётся без изменений.

Как сообщает РЕН ТВ, фигурист пока не может обходиться без аппарата ИВЛ.

По информации источника, врачи не могут остановить сепсис у фигуриста, из-за чего ему могут провести ещё одну операцию.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что Костомаров постепенно восстанавливается.