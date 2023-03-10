РЕН ТВ: Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ
- РИА Новости
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Как сообщает РЕН ТВ, фигурист пока не может обходиться без аппарата ИВЛ.
По информации источника, врачи не могут остановить сепсис у фигуриста, из-за чего ему могут провести ещё одну операцию.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.
Ранее сообщалось, что Костомаров постепенно восстанавливается.