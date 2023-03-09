Sport24: Костомаров постепенно восстанавливается

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова постепенно улучшается.

Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Роман постепенно восстанавливается, но процесс проходит медленно. Негативных изменений в состоянии нет», — заявил собеседник издания.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал о небольших улучшениях в состоянии фигуриста Романа Костомарова.