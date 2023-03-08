Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии Костомарова

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал о небольших улучшениях в состоянии фигуриста Романа Костомарова.

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится. Хочется сказать отдельные слова в адрес (жены) Оксаны Домниной и мамы Ромы. Сегодня женский праздник, а на их плечи легло очень много испытаний. То, как они держатся, поддерживают Рому, достойно уважения», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Как сообщают источники РБК, врачи не отмечают у фигуриста улучшений или ухудшений.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее сообщалось, что информация о прогрессирующем сепсисе у Костомарова не соответствует действительности.