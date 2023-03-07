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Источник: информация о прогрессирующем сепсисе у Костомарова не соответствует действительности

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Информация о прогрессирующем сепсисе у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова не соответствует действительности.
Источник: информация о прогрессирующем сепсисе у Костомарова не соответствует действительности
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Появившаяся информация о том, что у Романа Костомарова прогрессирует сепсис, — неправда. Состояние постепенно нормализуется», — заявил источник.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что большая часть информации о состоянии Костомарова является выдумкой.

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