Источник: информация о прогрессирующем сепсисе у Костомарова не соответствует действительности

Информация о прогрессирующем сепсисе у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова не соответствует действительности.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Появившаяся информация о том, что у Романа Костомарова прогрессирует сепсис, — неправда. Состояние постепенно нормализуется», — заявил источник.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что большая часть информации о состоянии Костомарова является выдумкой.