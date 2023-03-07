Авербух заявил, что большая часть информации о состоянии Костомарова является выдумкой
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Хочу ещё раз обратиться к журналистам и блогерам: ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьёзным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями», — приводит слова Авербуха «РИА Новости».
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.
Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.
Ранее сообщалось, что Костомарову окажут психологическую помощь.