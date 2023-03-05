СЭ: Костомарову окажут психологическую помощь
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 46-летний россиянин начал приходить в себя, но его психологическое состояние оставляет желать лучшего.
Фигурист не понимает, что с ним, и недоволен нахождением в больнице.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.
Ранее появилась информация, что Костомаров начал приходить в сознание и немного двигаться.