Узнать больше

СЭ: Костомарову окажут психологическую помощь

Короткая ссылка
Российскому фигуристу Роману Костомарову будет помогать психолог.
СЭ: Костомарову окажут психологическую помощь
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 46-летний россиянин начал приходить в себя, но его психологическое состояние оставляет желать лучшего.

Фигурист не понимает, что с ним, и недоволен нахождением в больнице.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Ранее появилась информация, что Костомаров начал приходить в сознание и немного двигаться. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить