«Известия»: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис
- РИА Новости
Как сообщают «Известия», фигурист постепенно приходит в себя. Однако врачи подозревают повторное развитие сепсиса, так как у Костомарова синеет рука.
10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.
Ранее сообщалось, что Костомаров начал приходить в сознание.