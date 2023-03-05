«Известия»: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщают «Известия», фигурист постепенно приходит в себя. Однако врачи подозревают повторное развитие сепсиса, так как у Костомарова синеет рука.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что Костомаров начал приходить в сознание.