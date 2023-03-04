Источник: Костомаров начал приходить в сознание

Российский фигурист Роман Костомаров начал приходить в сознание.

Об этом сообщает РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя ещё должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — заявил источник.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что врачи больницы в Коммунарке предпримут попытку вывести Костомарова из медикаментозного сна.