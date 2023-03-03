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«Известия»: врачи попытаются вывести Костомарова из медикаментозного сна

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Врачи больницы в Коммунарке предпримут попытку вывести олимпийского чемпиона Романа Костомарова из медикаментозного сна.
«Известия»: врачи попытаются вывести Костомарова из медикаментозного сна
  • AP
  • © Екатерина Чеснокова

Плазмаферез дал положительные результаты и повысил шансы спортсмена на выздоровление, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что медицинский персонал в течение нескольких дней будет наблюдать за состоянием фигуриста, чтобы понять, сможет ли организм Костомарова сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии Костомарова.

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