Источник: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс», — сообщил источник ТАСС.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что Костомаров ещё не вышел из медикаментозного сна.