Источник: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы
- РИА Новости
«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс», — сообщил источник ТАСС.
10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.
Ранее сообщалось, что Костомаров ещё не вышел из медикаментозного сна.