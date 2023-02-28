Sport24: Костомаров ещё не вышел из медикаментозного сна
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«Роман пока не пришёл в чувство от медикаментозного сна. Состояние стабильное», — передаёт слова источника Sport24.
10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.
Ранее сообщалось, что состояние Костомарова остаётся стабильно тяжёлым.