Sport24: Костомаров ещё не вышел из медикаментозного сна

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман пока не пришёл в чувство от медикаментозного сна. Состояние стабильное», — передаёт слова источника Sport24.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что состояние Костомарова остаётся стабильно тяжёлым.