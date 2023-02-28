«Матч ТВ»: состояние Костомарова остаётся стабильно тяжёлым

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Состояние по‑прежнему стабильно тяжёлое. Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», — приводит слова источника «Матч ТВ».

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от двух до семи дней.